Explosionsgefahr: Diese Lebensmittel dürfen nicht in die Mikrowelle

Das Erwärmen, Auftauen oder gar Zubereiten von Speisen in der Mikrowelle bewährt sich immer wieder als praktische Methode. Manchmal kann aus praktisch, aber auch problematisch werden – etwa, wenn dein Essen nicht luftig aufgeht, sondern in die Luft geht. Bei diesen Lebensmitteln ist Vorsicht geboten.

Eierspeisen

Vor allem als Single weiss man: Ein einzelnes Ei zu kochen – dafür lohnen sich der Aufwand und die Menge zu erhitzendes Wasser einfach nicht. Wie praktisch wäre es, das Ei einfach schnell in der Mikrowelle zu erhitzen. Lieber nicht: Das Innere des Eis beginnt in der Mikrowelle zu sieden, es dehnt sich aus und das Ei explodiert. Gilt übrigens auch für einzelne Eigelb.

Wers schon einmal sauber machen musste weiss: In der Mikrowelle explodiertes Essen gibt eine riesen Sauerei. Getty Images/iStockphoto

Generell solltest du auch keine bereits gekochten Eierspeisen in der Mikrowelle aufwärmen, da diese schnell verderblich sind und du je nach Gericht nicht ganz sicher sein kannst, dass die Mikrowelle sie genug durchgegart und alle Keime abgetötet hat.

Rohes Fleisch und roher Fisch

Auch Reis, rohes Fleisch und roher Fisch sind leicht verderblich – die «schnelle Welle» erhitzt diese Lebensmittel zu unregelmässig. Vor allem rohes Fleisch und roher Fisch müssen jedoch dringend gleichmässig bei über 70 Grad erhitzt werden – was bei der Mikrowelle nicht geschieht – Salmonellen und Listerien könnten nach dem Erwärmen (noch immer) in den Speisen erhalten sein. Gare Fleisch und Fisch deshalb lieber in der Pfanne oder im Ofen, statt in der Mikrowelle.

Erkaltete Marroni

Wer die Marroni vom Stand nicht direkt snackt, hat aufgrund der für Esskastanien typischen Winterzeit in Kürze kalte Exemplare in der Tüte. Diese daheim noch mal kurz in der Mikrowelle zu erhitzen, empfiehlt sich aber nicht, da hier derselbe Effekt wie beim Ei geschieht: Lebensmittel mit Schale und eher feuchtem Kern können in deiner Mikrowelle platzen.

Diese Mini-Explosion ist auch bei Peperoni, Tomaten und Würstchen die Folge. Um das Explodieren zu verhindern, kannst du die Lebensmittel mit einer Gabel anpieksen – eine Garantie ist das aber nicht.

Je nach Lebensmittel kann die Mikrowelle Fluch oder Segen zugleich sein. Unsplash / Stepan Kulyk

Wasser – je nach Gefäss

Apropos Explosion: Füllst du Wasser in ein hohes Gefäss, kann es beim Erhitzen zum sogenannten Siedeverzug kommen. Das ist ein physikalisches Phänomen, dass das Sieden beim Wasser verhindert – es kocht, blubbert aber nicht. Nimmst du das Gefäss mit dem kochenden Wasser dann jedoch aus der Mikrowelle und sorgst damit für Bewegung, kann sich eine Wasserdampfblase bilden, die explosionsartig aus dem Gefäss entweicht und du kannst dich verbrühen.

Hohe Gefässe machen das Erhitzen von Wasser in der Mikrowelle heikel. Greif lieber zum Wasserkocher oder einer Pfanne, um sicherzugehen. Getty Images/iStockphoto

Speiseöle

Am häufigsten verwenden wir Speiseöle, um unser Essen in der Pfanne zu braten – dabei sollte es auch bleiben. Öle zum Braten und Frittieren haben in der Mikrowelle nichts zu suchen, denn sie können sich bei den in der Mikrowelle herrschenden hohen Temperaturen entzünden. Äusserst gefährlich: Fett- und Ölbrände lassen sich nicht einfach mit Wasser löschen.

Die Pizza vom Vorabend

Sollte es bei dir vorkommen, dass Pizza übrig bleibt, du aber nicht so auf kalte Pizza stehst, könnte dein nächster Gedanke die Mikrowelle sein. Beachte jedoch, dass diese aus deinem Stück Pizza eine weich-wabbelige Angelegenheit macht. Lieber noch mal im heissen Ofen aufbacken, damit sie knusprig bleibt. Auch bei Brötchen solltest du aus diesem Grund lieber den Ofen nutzen. Kleine Pizzastücke kannst du auch mit etwas Öl in der Pfanne erhitzen – dank Deckel schmilzt der Käse und von unten wird die Pizza knusprig.

Alufolie und Teller mit Goldrand

Alufolie sorgt in deiner Mikrowelle für ein kleines Feuerwerk. Getty Images/iStockphoto

Du liebst altmodisches Flohmi-Geschirr mit goldenem Teller- oder Tassenrand? Vorsicht beim Verwenden in der Mikrowelle: Alufolie und Teller mit Goldrand werden in der auf Hochspannung betriebenen Magnetfeldröhre zu Leitern. Es kommt zu Blitzen und Lichtbögen in deiner Mikrowelle – im schlimmsten Fall brennen die Verzierungen am Teller sogar durch.