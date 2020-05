Diese Lebensmittel sind mit Pestiziden verseucht

Fünf am Tag

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für ein langes Leben das A und O. Das propagiert unter anderem die weltweite Kampagne «Fünf am Tag», die dazu aufruft, täglich fünf Portionen Frucht- und Gemüsesorten zu essen. Wie gross eine Portion ist, ist individuell verschieden: die eigene Hand gibt jeweils die Menge vor. Die Produkte sollten möglichst frisch, unverarbeitet oder in roher, gegarter Form konsumiert werden. Wann und in welcher Form die Portionen gegessen werden, ist weniger entscheidend. Wichtig ist, dass Abwechslung herrscht. Denn: In jedem Gemüse und in jeder Frucht stecken andere Inhaltsstoffe, die unserem Körper Gutes tun.