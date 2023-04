Diese Lebensmittel und Kosmetikprodukte gehören nicht ins Handgepäck

Bei diesen Produkten musst du bei der Sicherheitskontrolle achtgeben

Doch was ist jetzt genau mit der Erdnussbutter? Diese fällt wie viele andere Lebensmittel oder Kosmetikprodukte in die Kategorie «Ja, aber nur unter Auflagen». Das heisst konkret, dass sie zu den Flüssigkeiten, Aerosolen, Sprays, Pasten, Gels oder gelartigen Stoffen gehört, wie auf der Website des Flughafens Zürich zu lesen ist.

Diese dürfen ausschliesslich in Behältern von maximal 100 Millilitern Inhalt transportiert und müssen bei der Sicherheitskontrolle in einem durchsichtigen, wiederverschliessbaren Beutel separat vorgezeigt werden.

Flughäfen testen neue Technologien

Ein Flughafen, welcher ein solch neues Passagierkontrollsystem bereits in Betrieb genommen hat, ist der Shannon Airport in Irland. Flüssigkeiten wie Getränke, Kosmetikprodukte oder Ähnliches kannst du dort ohne Grössenbeschränkung in dein Handgepäck nehmen. Diese neue Regelung macht nicht nur das Packen einfacher, sondern verkürzt auch die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle.