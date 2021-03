1 / 3 Am Samstag (06.03.2021), kurz vor 17 Uhr, hat sich auf der Dorfstrasse in Benken SG ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos ereignet. Der 27-jährige Autofahrer war alkoholisiert unterwegs. Der entstandene Sachschaden beträgt über 10'000 Franken. Kapo SG Am Freitag (05.03.2021), kurz vor 21 Uhr, ist auf der Jonschwilerstrasse in Schwarzenbach SG ein 45-Jähriger mit seinem Auto von er Strasse abgekommen und in eine Strassenlaterne und einen Baum geprallt. Der Mann fuhr weiter und konnte unweit des Unfalls angetroffen werden. Der Mann wurde als nicht fahrfähig eingestuft. Er musste nebst seinem Fahrausweis auch noch eine Blut- und Urinprobe abgeben. Symbolbild Kapo SG Am Freitag (05.03.2021), kurz vor 23.30 Uhr, ist auf der Jonschwilerstrasse in Oberuzwil SG ein 33-jähriger Mann mit einem Lieferwagen verunfallt. Der durchgeführte Atemalkoholtest war positiv. Auch er musste seinen Fahrausweis abgeben. Kapo SG

Darum gehts Am Wochenende zog die Polizei mehrere Blaufahrer aus dem Verkehr.

Teilweise waren die Personen stark alkoholisiert.

Die Lenker musste den Fahrausweis abgeben.

Eine Person in St. Gallen belästigte Gäste eines Take-Away-Betreibers.

Ein 27-jähriger Mann fuhr am Samstag kurz vor 17 Uhr mit seinem Auto von Benken in Richtung Reichenburg. Vor ihm fuhr eine 84-jährige Lenkerin in dieselbe Richtung. Als die Frau ihr Auto verlangsamte um in die Grüttstrasse einzubiegen, bemerkte der 27-Jährige dies zu spät. In der Folge kam es zur Auffahrkollision, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Eine Patrouille stellte anschliessend fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert unterwegs war. Die beim Mann durchgeführte beweissichere Atem-Alkoholprobe zeigte mit 1,05 mg/l einen positiven Wert an. Der Fahrausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in der Höhe von über 10'000 Franken.

Weitere Blaufahrer

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Samstag in Dozwil kurz nach 19.45 Uhr an der Uttwilerstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 59-jährigen Schweizer einen Wert von 1,26 mg/l ergab, wurde sein Fahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

In der Nacht auf Sonntag wurde auch in Neukirch ein alkoholisierten Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille der Kanpo TG kontrollierte kurz nach 0.45 Uhr an der Amriswilerstrasse einen Lenker eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges. Weil die Atemalkoholprobe beim 20-jährigen Schweizer einen Wert von 0,46 mg/l ergab, wurde sein Fahrausweis eingezogen.

In Gewahrsam genommen

Am Freitagabend um 18.40 Uhr wurde der Stadtpolizei St. Gallen ein Betrunkener gemeldet, der die Gäste eines Take-Away Betriebes belästigte und sich den Anweisungen des Personals widersetzte. Der 28-jährige Mann äusserte zudem abstruse Drohungen. Er wurde zwecks Abklärungen auf den Polizeiposten verbracht, wo ihm straffrei rund vier Gramm Marihuana abgenommen wurden. Eine Atemalkoholprobe ergab 0,89 mg/l.

Der 28-Jährige wurde einem Amtsarzt vorgeführt, der seine Hafterstehungsfähigkeit bestätigte. Danach wurde er aufgrund von Eigengefährdung in polizeilichen Gewahrsam genommen. Als er am Samstagmorgen wieder nüchtern war, wurde er entlassen. Da er nicht in der Stadt St. Gallen wohnhaft ist, wurde er mit einer 24-stündigen Wegeweisung für das Stadtgebiet belegt.