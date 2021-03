Schweizer Juden fühlen sich zunehmend bedroht

In einer letzten Juli veröffentlichten Studie untersuchte die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), wie Jüdinnen und Juden hierzulande Antisemitismus erfahren und wahrnehmen. Rund die Hälfte der Befragten gab an, in den letzten fünf Jahren real oder online antisemitisch belästigt worden zu sein. Fast drei Viertel gehen davon aus, dass Antisemitismus ein zunehmendes Problem darstellt. Die grösste Gefahr gehe von Antisemitismus im Internet aus, so die Meinung der Befragten. Von Körperverletzungen oder Tätlichkeiten wurde hingegen selten berichtet. Was die ZHAW-Studie auch zeigt: Die Situation jüdischer Menschen in der Schweiz ist im europäischen Vergleich weniger dramatisch.