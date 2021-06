Hamilton x Air Zermatt – Diese limitierte Uhr ist eine Hommage an die Luftrettung

Die klare Bergluft in der Nase, der Schnee, der so hell ist, dass es in den Augen brennt und der kalte Gletscherwind, der ums Gesicht streicht: wer den 4478 Meter hohen Gipfel des Matterhorns erklimmt, ist dem Himmel ein Stück näher.

Jedes Jahr versuchen sich tausende Bergsportler und Bergsportlerinnen an der Herausforderung. Einige von ihnen geraten dabei auch in Situationen, in denen sie Hilfe benötigen. Die erfahrenen Helikopterpiloten von Air Zermatt sind es, die diese Menschen auch unter extremsten Bedingungen in Sicherheit bringen. Als Hommage an die couragierten Piloten widmet ihnen die Schweizer Uhrenmarke Hamilton jetzt eine eigene Uhr.

Die neue Uhr von Hamilton ist eine Hommage an das Team der Air Zermatt. Hamilton

Präzision in jeder Situation

Die Sonderedition der Khaki Aviation Converter Auto Chrono zelebriert die mittlerweil bereits zehn Jahre andauernde Partnerschaft von Hamilton mit Air Zermatt und ist auf 988 Exemplare limitiert. So viele Rettungen haben die Piloten seit 1968 am Matterhorn durchgeführt.

Die Khaki Aviation Converter Auto Chrono von Hamilton in ihrer aussergewöhnlichen Verpackung. Sie ist für 2'295 Franken erhältlich. Hamilton

Die Nebenzifferblätter der Uhr sind in Gletscherblau gehalten und der Sekundenzeiger in Rot verweist auf die ikonische Helikopterfarbe. Auf dem offenen Gehäuseboden auf der Rückseite ist das Logo von Air Zermatt abgedruckt, das den Blick auf das Chronographenwerk H-21-Si freigibt. Die antimagnetischen Spiralfeder aus Silizium gewährleisten in jeder Situation Genauigkeit – für Temperaturstabilität und eine präzise Zeitmessung.

Als i-Tüpfelchen kommt die Uhr in einer Verpackung daher, die vom sogenannten ELT (Emergency Location Transmitter) inspiriert ist. Die orange Box mit dem Notrufsender gehört zur Grundausstattung jedes Air-Zermatt-Helikopters. Die Kollaboration ist also eine Hommage von Innen wie von Aussen.

