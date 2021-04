Für Gesundheitsminister Alain Berset ist es eine schwierige Situation. Denn einerseits werden die Forderungen nach Lockerungen immer lauter, andererseits steigen die täglichen Neuansteckungen in der Schweiz an.

via REUTERS

Beschliesst der Bundesrat am Mittwoch die Öffnung der Terrassen? Bereits im Vorfeld der letzten Lockerungen Mitte März sprachen sich die Kantone vereint für eine Öffnung der Terrassen aus .

Am Mittwoch verkündet der Bundesrat, ob er weitere Lockerungsmassnahmen für die nächsten Wochen plant.



Der Bundesrat kommuniziert am Mittwoch weitere Lockerungsschritte. In der Diskussion stehen neben der Öffnung der Restaurantterrassen auch die Erhöhung der erlaubten Anzahl an Personen für private Treffen im Freien und Lockerungen, die den Jugendlichen entgegenkommen.