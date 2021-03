Auch Jugendtreffs dürfen wieder öffnen – allerdings nur mit Maske und in Anwesenheit einer Aufsichtsperson.

Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger profitieren am stärksten von den Lockerungen.

20 Minuten erklärt, was das für dich heisst.

Der Bundesrat hat entschieden, welche Freiheiten wir ab dem 1. März zurückbekommen. 20 Minuten zeigt, was bei den frühlingshaften Temperaturen schon bald wieder möglich ist.

Freizeit

Kann ich wieder mit Freunden am See grillieren? Ja. Treffen im Freundes- und Familienkreis draussen sind mit bis zu 15 Personen wieder erlaubt.

Kann ich ein Vereinsfest mit 15 Leuten im Park feiern? Nein. Da es sich dabei nicht um ein spontanes Treffen handelt und auch nicht um eine Ausnahme für Treffen im Familien- und Freundeskreis, bleibt das vorerst verboten. Dies gilt ebenso für andere Freizeitorganisationen wie Anlässe in Pfarrgemeinden, Quartiervereinen und anderen Vereinsaktivitäten.

Wie viele Freunde kann ich nach Hause einladen? An privaten Veranstaltungen im Innern sind nach wie vor nur 5 Personen erlaubt, Kinder werden mitgezählt.

Dürfen Gartenterrassen wieder öffnen? Nein. Terrassen, ob in Skigebieten oder Gartenterrassen von Restaurants bleiben mindestens bis am 22. März geschlossen.

Sport

Darf der Fussballclub das Training wieder aufnehmen?

Ja, aber: Mannschaftstraining ist nur in Gruppen bis 15 Personen und ohne Körperkontakt erlaubt. Trainingsmatches und Übungen, bei denen man sich zu nahe kommt, bleiben also verboten. Taktik- und Techniktrainings mit ausreichend Abstand sind aber wieder erlaubt. Verboten bleiben Wettkämpfe, also etwa auch Grümpelturniere.