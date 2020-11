In dieser ganzen Zeit ist niemandem aufgefallen, dass der Artikel vollkommen fabriziert war.

Das Internet-Lexikon Wikipedia gibt es bereits seit 20 Jahren. Zu jedem erdenklichen Thema und Schlagwort sind dort genauste Erklärungen und Herleitungen zu finden. Das Wundersame und gleichzeitig Problematische an der Sache: Alle Inhalte stammen von Nutzern, die sich nicht einmal registrieren müssen, um Einträge zu verfassen. Dass es sich dabei nicht immer um Experten im jeweiligen Bereich handelt, liegt auf der Hand.

Oft funktioniert das Fact-Checking auf Wikipedia allerdings dennoch, da besonders bei viel gelesenen Themen die Masse an Lesern allfällige falsche Inhalte rasch aufspürt und korrigiert. In einem Fall hat dies allerdings nicht geklappt, wie der « Spiegel » ein Buch des ehemaligen Wikimedia-Geschäftsleiters Pavel Richter zitiert. Es handelt sich dabei um einen Artikel, der auf der englischen Seite von Wikipedia erschienen und zum Thema «Konzentrationslager Warschau» verfasst worden ist. Mehr als 15 Jahre lang war dieser Artikel online, ohne dass auffiel, dass dessen Inhalt vollkommen erfunden war .

Ältester falscher Artikel

Inhalt dieses Artikels, der erstmals im Jahr 2004 aufgetaucht ist, stellte die Beschreibung der schrecklichen Vorgänge dar, die in dem angeblichen Vernichtungslager herrschten. Auch der Ort, an welchem sich das Lager befunden haben soll, wird genaustens beschrieben. Wer sich allerdings mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs auskennt, dem wird klar: Nichts daran ist wahr.

Laut Richter gab es in Warschau zwar ein Konzentrationslager, niemals aber ein Vernichtungslager, und es kamen dort auch nicht – wie im Wikipedia-Artikel beschrieben – 200’000 Personen ums Leben. Dies flog aber erst im Jahr 2019 auf, als die israelische Zeitung «Haaretz» zusammen mit dem Journalisten Omar Benjakob darüber berichtete. Daraufhin wurde der Wikipedia-Eintrag korrigiert, er geht allerdings als der falsche Eintrag in die Geschichte von Wikipedia ein, der sich bisher am längsten gehalten hat.