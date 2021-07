18.90 Franken in Apotheke - Diese Lutschtablette wurde Kariem Hussein zum Verhängnis

Kariem Husseins Traum ist geplatzt: Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne ihn statt. Genauso wie alle anderen Leichtathletik-Wettkämpfe während neun Monaten. Grund dafür ist eine positive Dopingkontrolle nach den Schweizer Meisterschaften Ende Juni in Langenthal. Der Europameister über 400 m Hürden von 2014 beteuert seine Unschuld: Er habe «völlig unbekümmert» und «in Anwesenheit vom Doping-Kontrolleur und dem Wissen, dass es in einer Stunde eine Doping-Kontrolle geben wird, eine Gly-Coramin-Lutschtablette genommen» (siehe Video), so Hussein, der selbst Arzt ist.