Das teuerste Auto steht künftig in der Garage von Federico Valverde.

Interessant: Karim Benzema wählt im Vergleich ein günstiges Auto aus. Er scheint es nicht so protzig zu mögen.

Die Real-Stars bekommen neue Luxus-Autos! So haben die Königlichen ihre neuen Dienstwagen des deutschen Automobilherstellers Audi erhalten. Die Partnerschaft zwischen dem Club und dem deutschen Autohersteller geht schon viele Jahre zurück. So arbeiten die Königlichen bereits die 17. Saison in Folge mit Audi zusammen.