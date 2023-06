Luxus-Wasser: Das sind die teuersten Wassermarken

Wasser als Luxusgut? Während in Teilen der Welt sauberes Trinkwasser schlicht nicht verfügbar ist, schwören einige auf Mondwasser, Gletscherwasser oder Wasser in Diamantflaschen.

Wasserflasche besetzt mit Diamanten

Das Prunk-Wasser ist unter Prominenten beliebt. So probierte US-Moderator Jimmy Fallon es in seiner Sendung, weil Rapper 2 Chainz es ihm mitbrachte. Fallon machte einen Geschmackstest und merkte sofort, welches das teure Wasser – und welches New Yorker Hahnenwasser ist.