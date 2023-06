Diese Marken haben am meisten an Beliebtheit gewonnen

Der Markenverband Promarca suchte die dynamischsten Marken des Jahres, die am meisten an Beliebtheit gewonnen haben. Die Rangliste:

Das südamerikanische Erfrischungsgetränk Mate findet sich auch in der Schweiz in Bars, Clubs und auf dem Pausenplatz. Das Gebräu mit Blättern der Matepflanze gilt als gesunde Alternative zum Energydrink und enthält etwa gleich viel Koffein wie eine Tasse Kaffee.

Brand of the Year 2023: El Tony Mate

Eine der beliebtesten Mate-Marken in der Schweiz ist El Tony Mate aus dem Kanton Luzern. Jetzt zeichnet der Markenverband Promarca den El Tony zum Brand of the Year aus, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Der Drink holte bei einer Umfrage mit über 4500 Personen in der Schweiz den ersten Platz als dynamischste Marke.