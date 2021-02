Sie kamen mit der Corona-Pandemie auf und sind inzwischen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken: Gesichtsmasken, die die Bevölkerung vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen sollen. Eigentlich gehören sie nach dem Gebrauch in den Abfall, doch immer wieder werden Schutzmasken auch achtlos weggeworfen . Dem will eine Firma aus Altendorf im Kanton Schwyz nun mit einer wiederverwendbaren und biologisch abbaubaren Schutzmaske entgegenwirken.

«Viele Masken bestehen primär aus Kunststoff», sagt Climatex-CEO Fredy Baumeler. Für die Produktion von üblichen Masken würden viele Chemikalien benötigt. Weiter entstehe ein Problem mit Mikroplastik, denn beispielsweise durch Abrieb werden kleinste Teilchen von der Maske gelöst. «Die Masken hängt man sich direkt vor die Nase. Man will das doch nicht alles einatmen», so Baumeler. Auch für die Natur seien die Stoffe ein Problem: «Die synthetischen Fasern benötigen 400 bis 500 Jahre, bis sie verrotten», sagt Baumeler weiter.

Maske wird in der Schweiz hergestellt

Vertrieben wird die Vivamask von der Firma Forpex in Altendorf im Kanton Schwyz. «Zugeschnitten und genäht werden die Masken in der Schweiz», sagt Geschäftsführerin Marianne Baumeler. Der Stoff komme aus Deutschland, die Ohrbändel werden in Bichelsee TG hergestellt, gefärbt werde in Strengelbach AG. «Die Masken sind im Preis vergleichbar mit anderen Community-Masken, obwohl sie in der Schweiz hergestellt werden», sagt sie. So kosten zwei Masken inklusive einer Packung mit acht Filtern 28 Franken, eine Packung mit acht Filtern kostet 3,50 Franken.