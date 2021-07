Schnell und genau - Diese Maske sagt dir, wenn du dich mit dem Coronavirus infiziert hast

Masken weiter wichtig

Wegen der deutlich ansteckenderen Delta-Mutante empfiehlt die WHO auch vollständig Geimpften, weiterhin Masken zu tragen. Denn «der Impfstoff allein wird die Übertragung in der Gemeinschaft nicht stoppen», so Mariangela Simao, stellvertretende Generaldirektorin der WHO, während eines Briefings am 25. Juni. «Die Menschen müssen weiterhin konsequent Masken tragen, sich in belüfteten Räumen aufhalten, Handhygiene betreiben, körperlichen Abstand halten und Menschenansammlungen vermeiden.»