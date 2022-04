Corona in Europa – Diese Massnahmen gelten im nahen Ausland

Diese Woche sind in der Schweiz die letzten Corona-Massnahmen gefallen. Was jetzt in unseren Nachbarländern gilt – eine Übersicht.

1 / 5 Für die Schweiz scheint die Corona-Pandemie vorbei: Die letzten Schweizer Corona-Massnahmen fielen am Freitag. Dominik Plüss / Tamedia AG Andere Länder lockern die Einschränkungen nur viel vorsichtiger. Tamedia AG So besteht in Österreich, Italien sowie einigen deutschen Bundesländern nach wie vor eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Der Bundesrat hat diese Woche sämtliche Corona-Massnahmen aufgehoben.

In diversen Nachbarländern der Schweiz gelten allerdings nach wie vor Einschränkungen.

Die Übersicht zeigt, welche Regeln im nahen Ausland zu befolgen sind.

Seit dieser Woche ist die Schweiz zurück in der normalen Lage: Der Bundesrat hat sämtliche Corona-Massnahmen per 1. April aufgehoben. So ist etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr gefallen, Infizierte sind nun nicht mehr verpflichtet, sich in Isolation zu begeben. Während die Schweiz nach rund zwei Jahren zumindest offiziell Schluss macht mit der Corona-Pandemie, ist man im nahen Ausland vielerorts vorsichtiger. In den Nachbarländern der Schweiz gelten noch immer gewisse Einschränkungen – ein Überblick.

Deutschland

In Deutschland gelten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Corona-Regeln. Weitgehend sind die Massnahmen bereits weggefallen, die Bundesregierung spricht von einem «Basis-Schutz», der bestehen bleiben soll. Bundesweit bleiben neben der Isolationspflicht für Infizierte die Maskenpflicht in der Luftfahrt und dem öffentlichen Fernverkehr bestehen. Nach wie vor ist für die Einreise nach Deutschland ein gültiges Covid-Zertifikat notwendig.

Zusätzlich gilt in zahlreichen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, weiterhin eine Maskenpflicht im Nahverkehr und im medizinischen Bereich. In Bayern bleibt derweil in Pflegeeinrichtungen genauso wie in Bus und Bahn die FFP2-Maskenpflicht bestehen. Andere Bundesländer wie die Stadt Hamburg halten neben einer FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen auch an der 2G-Plus-Regel für Clubs und Diskotheken fest. Die 3G-Regelung kommt ebenfalls noch zur Anwendung: zumindest bis nächste Woche etwa für Restaurant- und Barbesuche in Mecklenburg-Vorpommern.

Österreich

Die österreichische Regierung hat Ende März die Corona-Massnahmen erneuert. Nach wie vor gilt eine FFP2-Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen und im öffentlichen Verkehr. Zudem muss sich, wer positiv auf Corona getestet wurde, in Isolation begeben. Bei Veranstaltungen ab hundert Personen ist entweder das Tragen von FFP2-Masken oder die 3-G-Regel Pflicht. Auch um nach Österreich einzureisen, braucht es ein gültiges Covid-Zertifikat.

In einigen Bundesländern gelten ausserdem Zutrittsbeschränkungen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in der Form einer Testpflicht oder der 2-G-Regel. Besonders streng sind die Corona-Massnahmen in Wien: Dort ist für einen Bar- oder Restaurantbesuch weiterhin ein Impf- oder Genesenenzertifikat notwendig.

Italien

In unserem südlichen Nachbarland gilt noch immer eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und den meisten Innenräumen. Um an Veranstaltungen drinnen teilzunehmen, ins Wellness oder die Disko zu gehen, braucht es zudem einen «Super Green Pass», der dem 2-G-Zertifikat entspricht. Für den Besuch eines Restaurants oder einer Bar sowie in der Luftfahrt und im öffentlichen Fernverkehr ist ein 3-G-Nachweis Pflicht. Diesen muss man auch bereits beim Grenzübertritt vorweisen können.

Frankreich

Frankreich hat die Maskenpflicht vielerorts gelockert. Nur im öffentlichen Verkehr und in Gesundheits- sowie Pflegeeinrichtungen muss weiterhin eine Maske getragen werden. Auch ein Covid-Zertifikat ist lediglich für den Besuch von Gesundheitsinstitutionen notwendig. Wer ins Land einreisen will, muss entweder seine vollständige Impfung oder einen negativen Test nachweisen können.

Spanien

Eine ähnliche Strategie wie die Schweiz verfolgt Spanien. Anfang dieser Woche fiel die Isolationspflicht für positiv getestete Personen weg, die nur leichte Krankheitssymptome haben und nicht zur Risikogruppe gehören. Für die Einreise in das beliebte Urlaubsland ist nach wie vor ein Zertifikat notwendig, das die vollständige Impfung, Genesung oder einen negativen Covid-Test nachweist. Zudem muss vorgängig ein Einreiseformular ausgefüllt werden.

Die letzten Massnahmen, die im Land noch gelten, sind die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen sowie im Luft- und im öffentlichen Verkehr. Ein Covid-Zertifikat wird nur noch in einigen autonomen Gemeinschaften Spaniens für den Zutritt zu Krankenhäusern und Seniorenheimen benötigt. Noch verbleibende Obergrenzen über die Anzahl Gäste pro Tisch in der Gastronomie sollen Ende nächster Woche wegfallen.