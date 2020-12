In Muttenz können bis zu 1000 Personen am Tag auf das Coronavirus getestet werden. Im Kanton Baselland steigt die Zahl der Infektionen seit Wochen stetig an.

Die Einschränkungen für die Gastronomie gelten auch an Weihnachten und Silvester. Von der Sperrstunde ausgenommen sind allerdings Hauslieferdienste, Betriebskantinen und Hotelrestauranst und -Bars, die ausschliesslich ihre Gäste bewirtschaften. Eine Ausnahme wird auch bei der 15-Personen-Regel gemacht, und zwar für Bildung, Politik und religiöse Veranstaltungen an den Feiertagen.

Basel-Stadt geht in die Verlängerung

Die Massnahmen gelten gemäss einer Mitteilung des Regierungsrats bis am 17. Januar und wurden mit den Nachbarkantonen abgesprochen. Sie seien in weiten Teilen deckungsgleich heisst es. Basel-Stadt teilte am Dienstagnachmittag denn auch mit, dass die geltenden Massnahmen bis am 20. Dezember verlängert werden. Im Stadtkanton sind Gastronomie und Freizeiteinrichtungen seit dem 23. November geschlossen und die Zahlen im Sinkflug. «Die Massnahmen haben gewirkt, aber noch nicht schnell und deutlich genug», heisst es in einer Mitteilung. Der ursprüngliche Beschluss galt bis am 13. Dezember.