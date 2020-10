Eine Sperrstunde für die Gastronomie ist eine denkbare Massnahme. In Berlin ist diese bereits Tatsache, Polizisten kontrollieren am 24. Oktober die Einhaltung der Sperrstunde. (Keystone/DPA / Paul Zinken)

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus bleibt in der Schweiz hoch. Verschiedene Kantone haben in den vergangenen Tagen deshalb Regeln erlassen, die weiter gehen als die vom Bundesrat derzeit beschlossenen und für die ganze Schweiz gültigen Massnahmen. Nun zieht der Bundesrat nach: Am Mittwoch wird er verschiedene Regelverschärfungen für die ganze Schweiz verkünden. Folgende Massnahmen schlägt Gesundheitsminister Alain Berset seinen Kollegen vor:

Ausgeweitete Maskenpflicht

Der Bundesrat hat bereits eine dringende Empfehlung für die Maskenpflicht in Büros ausgesprochen. Diese könnte am Mittwoch zur Pflicht werden. In verschiedenen Kantonen gilt derzeit eine Maskenpflicht für Lehrpersonen. Auch hier könnte der Bundesrat mit einer schweizweiten Pflicht für einheitliche Regeln sorgen. Umstritten ist hingegen eine Maskenpflicht im Freien, wie sie Bundesrat Berset in einem Entwurf den Kantonen vorgeschlagen hat. Denkbar ist, dass nur dort eine Maske getragen werden muss, wo sich viele Personen befinden und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Diese Regelung gilt derzeit etwa im Tessin.