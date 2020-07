Auto putzen oder Hasen hüten

Diese Maturanden riskieren Pleite für eine neue Job-Plattform

Drei Kanti-Schüler aus Zürich haben die Jobplattform für Schüler und Studenten lanciert. Dafür haben sie ihr ganzes Erspartes investiert. Bereits nutzen 600 Personen das Angebot.

Dort können jegliche Hausarbeiten an Schüler und Studenten abgegeben werden.

Den Keller ausmisten oder mit dem Hund spazieren gehen: Auf der Jobplattform Kork können Hausarbeiten an Schüler und Studenten abgegeben werden. Gegründet wurde das Start-up von den drei Zürcher Maturanden Daniel Lagnaux (18), Lars Hulsbergen (19) und Noah Faoro (19).

Studenten bestimmen den Lohn

Das Besondere an der neuen Plattform: Es können alle möglichen Jobs angeboten werden. «Wir hatten schon sehr kreative Inserate wie Kinotickets abholen oder einen Hasen hüten», sagt Daniel Lagnaux. Schüler und Studenten sollen Geld verdienen können, indem sie anderen Menschen helfen.

Geld fliesst zurück ins Start-up

Bei jedem Auftrag zieht Kork 15 Prozent Kommission ab. Reich wollen die drei Gründer damit aber nicht werden: «Wir investieren jeden Rappen wieder in unser Start-up», sagt Noah Faoro. Ihr Ziel sei es, die Jobplattform in der Schweiz und eines Tages in ganz Europa zu etablieren.