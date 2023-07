Ökozid: Umweltverbrechen sollen im Strafrecht verankert werden

Aktuell: Tiefseebergbau

In diesen Tagen finden Verhandlungen zum Tiefseebergbau an der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA in Jamaika statt. Die Behörde will bis Ende Juli darüber entscheiden, ob sie Lizenzen für den Rohstoffabbau auf dem Meeresboden vergibt. Für Silvia Frey ist klar: Der kommerzielle Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee würde einem Ökozid entsprechen. Das fragile Ökosystem könnte irreversibel geschädigt werden. Mehrere Länder, darunter die Schweiz, haben sich bereits für ein Moratorium – das heisst: für einen Aufschub – für Tiefseebergbau ausgesprochen.