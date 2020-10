Schweizer Wirtschaft

Erholung erst 2023 in Sicht

«Wir wissen im Moment nicht so genau, wohin die Reise geht. Die wirtschaftliche Erholung ist fragil», sagte KOF-Leiter Jan-Egbert Sturm am Donnerstag an einer Online-Medienkonferenz. Durch die Entspannung der Pandemiesituation im Sommer hätten sich die Vorzeichen für die wirtschaftliche Entwicklung zwar verbessert. Mit der steigenden Zahl an Neuinfektionen nehme die Unsicherheit jedoch wieder zu. Im schlimmsten Fall rechnet die KOF erst 2023 mit einer Erholung.