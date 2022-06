Hass gegen Granit Xhaka und Co. : «Niederträchtig und verletzend» – Nati nervt sich über rassistischen Leser-Kommentar

Nach der Niederlage gegen Tschechien regt sich Nati-Captain Granit Xhaka über eine rassistische Bemerkung eines Fans auf. Der Fussballverband, die Teamkollegen und Rassismus-Experten verurteilen den Kommentar.

Darum gehts

Die Nati überzeugte gegen Tschechien nicht, einige Spieler waren ungenügend. Kein Wunder also, dass nach der 1:2-Pleite die Fans nicht begeistert waren. Doch mindestens einer schlug mit seiner Kritik über die Stränge. Publik machte das kein anderer als der Nati-Captain. Granit Xhaka postete auf Instagram den Kommentar eines Lesers, der sich über die Zusammenstellung der Nati beschwerte.

Man könne sich bei Namen wie Okafor, Shaqiri oder Xhaka als Schweizer doch nicht mehr mit der Nati identifizieren, schrieb er. Das missfiel dem Nati-Captain, er kommentierte: «Es wird sich nie ändern!» Schliesslich ist es nicht das erste Mal, dass diese Thematik aufkommt. Das betont auch Martine Brunschwig Graf, Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, auf Anfrage von 20 Minuten. «Die Äusserungen haben einen rassistischen und disktriminierenden Inhalt», verurteilt die 72-Jährige das Geschriebene. Und: «Dies ist nicht hinnehmbar.»

Der Kommentar wurde auf Blick.ch veröffentlicht – das Medium hat diesen mittlerweile gelöscht und sich für die Veröffentlichung entschuldigt.

Fabian Frei: «Wissen, dass der Grossteil der Fans nicht so denkt»

Unterstützung erhält Granit Xhaka umgehend vom Schweizer Fussballverband SFV. Pierluigi Tami, Direktor des Nationalteams, sagt via Twitter: «Solche Leserkommentare sind niederträchtig und verletzend, stimmen uns traurig und tun weh.» Und weiter: «Jeder einzelne Nati-Spieler ist unglaublich stolz für sein Land zu spielen und trainiert hart dafür. Respekt und Toleranz sind gelebte Grundwerte im SFV, die wir auch von allen Zuschauern und Fans verlangen.»

Auf Anfrage von 20 Minuten, ergänzt der Tessiner Nati-Direktor: «Es ist ein idiotischer Kommentar. Man darf kritisieren, was Granit auf dem Platz zeigt, aber das war ein rassistischer Kommentar, das können wir nicht akzeptieren.» Xhaka habe jahrelang nicht auf solche Kommentare reagiert. «Jetzt hat er das gemacht, ich bin einverstanden damit, er hat das gut gemacht. Solche Menschen sind Idioten.»

Nati-Kollege Fabian Frei sagt in Prag: «Es ist in meinen Augen extrem traurig, dass man über so was diskutieren muss. Bei solchen Dingen geht es schon lange nicht mehr um sportliche Kritik, es geht rein um die Herkunft von gewissen Menschen. Da schaltet bei mir das Gehirn ab. Das ist ein No-go, das geht nicht.» Natürlich stünden sie im Fokus, hätten eine Vorbildfunktion. «Wenn wir nicht gut spielen, darf man kritisieren. Wenn es aber um solche Dinge geht, ist eine Nulltoleranz angebracht. Wir wissen aber auch – das tut auch Granit, ich habe mit ihm noch in der Nacht gesprochen –, dass der Grossteil der Schweizer Fans nicht so denkt.»

Nati-Fankurve: «Migrationspolitik nicht verstanden»

Auch die Fankurve Schweiz stellt sich auf die Seite des Nati-Captains. Der SFV veröffentlichte ein Statement, in dem es direkt an Xhaka gerichtet heisst: «Du sollst wissen, dass das ein kleiner Teil von Idioten ist, der so über euch Schweizer Spieler spricht. Es sind Rassisten, die wir bei uns in der Fankurve nicht tolerieren.» Das seien nicht Fans, sondern wütende, mit sich selbst unzufriedene Menschen.

«Solche haben weder die Schweizer Kultur und damit verbunden unsere Migrationspolitik noch den Fussball, der für Toleranz und die Multikultur steht, verstanden. Lasst euch von solchen Idioten nicht beirren.» Man werde die Nati weiterhin supporten, natürlich auch in Lissabon. Am Sonntag (ab 20.45 Uhr live bei uns im Ticker) trifft dort die Nati zum zweiten Spiel in der Nations League auf Portugal.