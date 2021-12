Wissenschaftlicher Durchbruch – Diese Mini-Roboter können sich selbstständig vermehren

Eingesetzt werden sollen sie in Zukunft beispielsweise in der Medizin.

Ein riesiger Schritt nach vorne ist dem Team nun gelungen, indem sich die winzigen Roboter jetzt selbst vermehren können, wie es im Forschungsmagazin PNAS dargelegt wird. Dies stelle einen wegweisenden Durchbruch dar, die Roboter in Zukunft im Menschen einsetzen zu können. So könnten sie beispielsweise dazu genutzt werden, Insulin zu produzieren, Verletzungen am Rückenmark zu reparieren oder winzige Objekte zu transportieren, wie Heise.de berichtet.

Eine Pacman-Form

Noch haben die kleinen Roboter keine praktische Anwendung gefunden, da sie sich erst noch in der Entwicklungsphase und in einem sehr frühen Stadium befinden. Die neue Technologie habe aber viel Potenzial, erklärt Josh Bongard von der Universität Vermont, der an der Entwicklung der Xenobots beteiligt war. So könnten die Miniroboter nicht nur in der Medizin eingesetzt werden, sondern beispielsweise auch beim Einsammeln von Mikroplastik im Meer mithelfen.