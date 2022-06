Rapper Sido und Moderatorin Georgina Stumpf sollen ein Paar sein

Die beiden lernten sich vor zwei Jahren bei der Internet Show «Angel Camp» kennen. Kurze Zeit nach der Show postete die Twitch-Streamerin ein Bild auf Instagram, in dem sie an Sidos Seite beim Abendessen zu sehen ist.

Bereits vor zwei Jahren soll es gefunkt haben

Kurze Zeit nach der Show postete die Twitch-Streamerin ein Bild auf Instagram, in dem sie an Sidos Seite beim Abendessen zu sehen ist. Den «Liebe»-Interpreten markierte sie darauf. Zudem teilte die Influencerin im Februar 2021 auf der gleichen Plattform ein Selfie und schrieb dazu: «Ich würde euch so gern eine Geschichte erzählen, aber sie beginnt gerade erst.» Schon damals vermuteten viele Fans in den Kommentaren, dass es zwischen ihr und Sido gefunkt hat.