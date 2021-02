In den Münzbildern kommunizierte die Führungsschicht in Rom zum Beispiel ihre militärischen Erfolge.

Der Fund wurde im Januar 2020 im Rahmen von Prospektionsarbeiten in einem abgelegenen Waldstück zwischen Zug und Walchwil gemacht. «Es könnte sich um den Inhalt einer vor rund 2000 Jahren verloren gegangenen Börse handeln», teilte der Kanton Zug am Donnerstag mit. Das aufgefundene Geld stammt aus dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus und setzt sich im Wesentlichen aus keltischen Silbermünzen und römisch-republikanischen Silber- und Bronzemünzen zusammen.

In der Schweiz ist bisher nur ein einziger weiterer Mischfund von keltischen Silbermünzen und republikanischen Denaren entdeckt worden. Bei den elf keltischen Geldstücken handelt es sich um Kleinsilberstücke, sogenannte «Obole». Sie stammen aus Noricum, einem keltischen Königreich, welches einst grosse Teile des heutigen Österreichs, des Burgenlands und Teile von Westungarn umfasste. Die zwölf römischen Münzen setzen sich zusammen aus acht Silber-Denaren, einem Silber-Quinar sowie drei Bronzemünzen, darunter das jüngste Fundstück, das um 15 bis –9/7 vor Christus in Nemausus, dem heutigen Nîmes in Frankreich, geprägt wurde.

Fund dürfte auch breites Publikum faszinieren

So sind im Fund aus dem Kanton Zug neben Bildern von Gottheiten auch eine Galeere, ein Legionsadler, ein Triumpfwagen, der von vier Pferden gezogen wird, militärische Feldzeichen oder ein Krokodil zu erkennen, das an einer Palme angekettet ist, heisst es in der Mitteilung weiter. Dieses steht für die Unterwerfung Ägyptens. Laut Hochuli konnte die römische Führungselite in den Münzbildern ihre politischen und religiösen Anschauungen und militärische Erfolge vermitteln oder sich selbst darstellen. Dies ist laut Mitteilung eine Art «Instagram der Antike».