Marine-Drohnen griffen russische Schwarzmeerflotte in Sewastopol an

Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf der annektierten Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben ein Kriegsschiff der Schwarzmeerflotte getroffen worden. Das Minenräumschiff «Iwan Golubez» und auch Anlagen in einer Bucht seien leicht beschädigt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit.

Auf Radar kaum zu entdecken

Bereits im September wurde die Existenz von solchen bisher unbekannten Marine-Drohnen publik. Eine solche Marine-Drohne wurde damals in der Nähe des Flottenstützpunktes in Sewastopol angeschwemmt. Die Drohne ist kaum grösser als ein Kajak und erinnert an ein U-Boot. Tauchen kann die Marine-Drohne aber nicht, das wäre technisch zu aufwendig. Stattdessen ragt sie nur knapp aus dem Wasser und ist so per Radar nur schwer zu entdecken.