Am schönsten ist Schenken immer dann, wenn man damit das Gegenüber glücklich machen kann. Noch besser ist es, wenn wir damit noch einen guten Zweck fördern. Darum lassen wir uns jetzt in die wunderschöne digitale Welt von Zalando Greenhouse entführen.

Zalando Greenhouse ist ein virtuelles 360 - Grad - Erlebnis mit dem wir in das Universum nachhaltiger Mode eintauchen. Per Desktop, Tablet oder Mobiltelefon kannst du dich in diesem Raum aufhalten und ganz bequem die 116 Teile umfassende « Small steps. Big impact . B y Zalando »- Kollektion f ür den Winter 2020 entdecken.