Nageltrends: Dieser Nagellack ist im Sommer out

Bunt lackierte Nägel finde ich okay, Designs brauchen sie aber nicht.

Bunt lackierte Nägel finde ich okay, Designs brauchen sie aber nicht.

Ich liebe sie bei anderen oder probiere sie selbst gern aus. Bunt lackierte Nägel finde ich okay, Designs brauchen sie aber nicht. Ich mag manikürte Nägel, sie sollten aber unauffällig sein – oder zumindest klassisch rot. Nägel müssen sauber und gepflegt sein, aber nicht lackiert. Fingernägel sind mir sehr egal.

Babyboomer

Ja, sie sind schön, ja, sie gehören zu den Klassikern, aber immerhin tragen sie ihren Namen nicht ohne Grund. Um 1946 herum wurde die klassische French Manicure mit den weissen Spitzen von Nägeln in Rosa und Weiss abgelöst. 2023 haben die Nägel mit Farbverlauf deshalb mal eine Pause verdient.

Frucht-Designs

Ob Melonen, Erdbeeren oder Limetten: Nägel im Frucht-Design mögen künstlerisch daherkommen, aber wirken immer etwas, als ob der Nageldesigner einen Tag an einer Primarschule vorbeigeschaut und den Kids auf die Hände gemalt hätte. Wer auf den Obstsalat nicht verzichten möchte, hält sich an Hailey Bieber oder Kourtney Kardashian und arbeitet – statt mit der gesamten Nagelplatte – mit XXS-Früchten auf glasierten Nägeln.

Caviar Nails

Unklar, warum es erst 2023 werden musste, doch die Kaviar-Nails, die über und über mit winzigen Kügelchen verziert sind, sind weder praktisch noch besonders elegant. Selbst wenn dir der Look gefällt, gibt es keine Chance, bis am Mittag nicht schon 50 Prozent der Kügelchen wieder verloren zu haben. Das wars dann mit der perfekten Maniküre.

Nagel Piercings

2021 ketteten sich Machine Gun Kelly und Megan Fox noch an ihren Nägeln aneinander. Keine zwei Jahre später wirkt die Aktion noch seltsamer als damals und gepiercte Nägel wie der Albtraum aller Nageldesigner. Ob Strass, Perlen oder Mini-Ornamente: Es gibt so viele hübsche Accessoires für die Nägel, dass Löcher hineinzufräsen unnötig wirkt (falls das nicht genug abschreckt: Auf keinen Fall mit Naturnägeln probieren, Löcher funktionieren nur in künstlichen Spitzen).