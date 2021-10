Möglicher Rücktritt von Ueli Maurer – Diese Namen könnte die SVP ins Rennen um die Nachfolge schicken

In Bern machte am Donnerstagabend das Gerücht die Runde, dass Bundesrat Ueli Maurer demnächst seinen Rücktritt bekannt geben wird.

Am Donnerstagabend macht die Nachricht, dass Bundesrat Ueli Maurer bereits diesen Freitag seinen Rücktritt bekannt geben könnte in Bern die Runde. Die «Aargauer Zeitung» hatte die Möglichkeit basierend auf Gesprächen mit Insidern in den Raum gestellt. Andere Politik-Beobachterinnen und Beobachter zweifeln jedoch noch daran, ob es wirklich so schnell gehen könnte.

Ein Berner, ein Luzerner – oder doch eine Zürcherin?

Bisher hat die SVP nur Männer in das höchste Gremium des Landes geschickt: Acht waren es bisher. Und auch bei Nummer neun stehen die Zeichen derzeit auf einen Mann. In der vordersten Reihe sollen gemäss verschiedenen Meldungen Franz Grüter sowie Albert Rösti stehen. Der bekanntere Name dürfte wohl Rösti sein, der bis im letzten Jahr Parteipräsident war. Er gibt an, noch «keine Gedanken an eine Bundesratskandidatur zu verschwenden», lässt aber die Tür für eine Nominierung durch seine Partei ein Stück weit offen. Über eine Zusage zu einer solchen müsste er sich am Tag X entscheiden, erklärt der Berner.