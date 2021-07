EM 2021 - Diese Nati-Stars müssen für gesperrten Granit Xhaka in die Bresche springen

1 / 8 Nati-Captain Granit Xhaka fehlt im EM-Viertelfinal gegen Spanien gelb-gesperrt. Doch wer übernimmt seinen wichtigen Part als Leader? AFP Xherdan Shaqiri wird an seiner Stelle Captain sein und muss mehr Verantwortung im Spiel übernehmen. Claudio De Capitani/freshfocus Remo Freuler, hier gegen Kylian Mbappé, der bisher neben Xhaka im Mittelfeld agierte, wird ebenfalls mehr Aufgaben übernehmen. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Granit Xhaka fehlt im EM-Viertelfinal gegen Spanien.

Der Captain muss eine Gelb-Sperre absitzen.

Doch wer übernimmt für den Nati-Leader?

Vladimir Petkovic stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

Es war womöglich seine beste Leistung, die er je im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft gezeigt hat – Nati-Captain Granit Xhaka spielte im EM-Achtelfinal gegen Frankreich eine überragende Partie über 120 Minuten. Dafür wird er seit Montagabend nicht nur von Schweizer Fans gefeiert, auch die internationalen Fans, Experten und Expertinnen sowie Journalisten und Journalistinnen sind begeistert von Xhakas Auftritt in Bukarest. Umso bitterer für die Schweiz: Im Viertelfinal gegen Spanien am Freitag (ab 18 Uhr live bei uns) ist der Nati-Leader gesperrt.

Besonders ärgerlich: Die beiden gelben Karten, die zur Sperre führten, erhielt der 28-Jährige nicht etwa wegen eines wichtigen taktischen Fouls, sondern wegen Reklamierens. Der Arsenal-Star selber zeigte sich nach dem Coup gegen Frankreich jedoch zuversichtlich, dass der Achtelfinal nicht das letzte EM-Spiel in diesem Jahr war: «Die Mannschaft wird am Freitag ein super Spiel gegen Spanien machen und dann bin ich zuhause in London wieder dabei.»

Denis Zakaria die naheliegendste Lösung

Und er könnte recht haben. Obwohl Xhakas Ausfall schmerzt, ist das noch kein Grund zur Verzweiflung für die Nati-Fans und Trainer Vladimir Petkovic. Mit Djibril Sow und Denis Zakaria verfügt er über zwei gute Alternativen. Wobei davon auszugehen ist, dass Petkovic auf Zakaria setzen wird in der Startelf. Der 24-jährige Gladbach-Spieler hat zweifellos das Talent und die Fähigkeiten, Xhakas Rolle im Mittelfeld zu übernehmen und den spanischen Stars das Leben im Zentrum schwer zu machen. Zakaria gehört zusammen mit Manuel Akanji zu den zwei wertvollsten Schweizer Spielern mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro.

Bis vor ein paar Monaten war er noch mit Abstand der Wertvollste im Kader der Nati. Kein Wunder also, dass er auch bei ganz grossen Clubs wie Manchester City oder Bayern München auf dem Zettel steht. Zakarias Problem? Die Spielpraxis. Auf dem Höhepunkt seiner noch jungen Karriere verletzte sich der 24-Jährige im März 2020 am Knie und fiel monatelang aus. Seither konnte er weder im Gladbach-Trikot noch im Dress der Schweizer Nationalmannschaft an die vorherigen Leistungen anknüpfen. An der EM spielte er bisher nur 24 Minuten im ersten Spiel gegen Wales. Eine Startelf mit Edimilson Fernandes, ebenfalls defensiver Nationalspieler, ist wohl ausgeschlossen.



Eine weitere Möglichkeit, die Petkovic hätte: Eine Umstellung der Taktik auf eine Viererkette in der Verteidigung statt der Dreierkette und nur einem Spieler im defensiven Mittelfeld davor. Dass Petkovic sein System auf den Kopf stellt, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Freuler über Sperre: «Konnte es kaum glauben.»

Zwei weitere Personalien, die zuversichtlich stimmen, dass die Nati ihren Captain im Kollektiv ersetzen kann und sich keinesfalls vor Spanien verstecken muss: Remo Freuler und Xherdan Shaqiri. Freuler spielte für Atalanta Bergamo eine herausragende Saison, befindet sich in Topform. In der Nati agiert er ab und zu etwas im Schatten des Captains neben ihm. Nun ist also seine Zeit gekommen, um sich noch mehr einzubringen im Mittelfeld. Dass er das kann? Keine Frage. Freuler hatte die Sperre für Xhaka während des Spiels gar nicht mitbekommen: «Er hat es mir während des Penaltyschiessens gesagt, ich konnte es kaum glauben. Er ist einer der wichtigsten Spieler für uns und ich verliere meinen bisherigen Partner fürs Spanien-Spiel.» Als Team werde man die Abwesenheit des Captains aber ausbügeln – «und ich werde sicher noch mehr Verantwortung übernehmen», so Freuler.

Xherdan Shaqiri wird derweil mit der Schweizer Captainbinde auflaufen am Freitag. Natürlich eine Extra-Motivation für den 29-Jährigen, und in Abwesenheit von Xhaka wird er mehr Möglichkeiten erhalten, um sich im Mittelfeld und auch im Spielaufbau zu involvieren. Zudem hat er im Spiel gegen Frankreich die ganz grossen Leistungen eher seinen Teamkollegen überlassen. Es wäre also ein idealer Zeitpunkt für eine erneute Shaq-Show gegen Spanien nach der starken Leistung gegen die Türkei.

Und zu guter Letzt machte auch Nati-Direktor Pierluigi Tami am Dienstag Hoffnung für das Spanien-Spiel: «Ich erinnere mich an den Halbfinal der U21-EM in Dänemark 2011. Dort war Granit Xhaka auch gesperrt», so der ehemalige U21-Trainer. Man habe auch damals mit anderen Spielern gewinnen können, um den Finaleinzug perfekt zu machen. Und im Final? Da verlor die Nati 0:2 gegen Spanien. Mit Xhaka in der Startelf.

