Niederlande: Diese Nazi-Karte soll zu einem Diamantschatz führen

Bei ihrer Invasion plünderten die Deutschen auch die Bank der Stadt und sollen das Raubgut danach in der Nähe vergraben haben. Im Bild rollen 1944 englische Churchill-Panzer durch Arnhem.

Die Niederlande erklärten sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs als neutral, wurden aber 1940 von Nazideutschland eingenommen. Im Bild ein zerstörtes Haus in Arnhem.

Soldaten füllten Mäntel mit Diamanten

Dabei sollen einige Soldaten des Dritten Reiches auch eine Bankfiliale in der Stadt Arnhem geplündert und dabei Uhren, Diamanten und weiteren Schmuck erbeutet haben. «Während der Kämpfe um Arnhem kam es bei der Rotterdamsche Bank zu einer Explosion», so Annet Waalkens vom Nationalarchiv. Danach hätten die deutschen Soldaten ihre Mäntel mit den erbeuteten Schätzen vollgestopft, auch in Munitionskisten sollen die Wertgegenstände versteckt worden sein.