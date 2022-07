Luzerner Entwicklung: Diese neue App ist ein Tinder für deine Hobbys

Schnell packst du noch die Sonnencreme und zwei grosse Wasserflaschen in deinen Rucksack. Schnürst dir deine gut besohlten Wanderschuhe und schnappst dir Schlüssel und Handy, um dich auf den Weg zu machen. Es ist Sonntagmorgen und du hast mit einem Freund abgemacht, zum Wandern zu gehen. Gerade als du den Schlüssel zweimal im Schlüsselloch gedreht hast, erreicht dich eine Nachricht. Es ist der Freund. Er ist aus familiären Gründen kurzfristig verhindert und muss absagen. Ein bisschen besorgt, was passiert sein könnte, aber vor allem enttäuscht und genervt, gehst du zurück in deine Wohnung. Setzt dich auf den Treppenabsatz und fragst dich, was du nun mit deiner Freizeit anfangen sollst. Genau hier will eine neue App namens SamePassion aus Luzern ansetzen.

Gemeinsam die geteilte Passion erleben

App als Drehscheibe

In der App sollen verschiedene Anbieter ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen können. «Userinnen und User sollen an einem Ort, auf der App als Drehscheibe, beispielsweise das Ticket für die Pilatus-Bahnen kaufen, das Mountainbike mieten und das Mittagessen im Restaurant Pilatus-Kulm buchen können. Damit müssen sie nicht stundenlang auf verschiedensten Websites suchen», so Meier. Mit der App will das junge Luzerner Start-up MountOn das Gesamtangebot an barrierefreien Möglichkeiten in der Schweiz erweitern. Um sicherstellen zu können, dass die Angebote auch wirklich barrierefrei sind, will das dreiköpfige Gründerteam mit Stephan Gmür an Bord, einem ehemaligen Hoffnungsträger des Swiss Paralympic Skiteams als Monoski-Racer, die Angebote auch erst selbst testen.