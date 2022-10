Sportgericht in Luzern?: Diese neue Netflix-Doku spielt auch in der Zentralschweiz – doch sie ist voller Fehler

1 / 12 Szenen für die neue Netflix-Serie «Contigo Capitán» wurden auch in Luzern gedreht. Screenshot Netflix Auch Brunnen war Drehort. Screenshot Netflix Die Aufnahmen fanden im Winter 2021 statt. Screenshot Netflix

Darum gehts Szenen für die neue Netflix-Serie «Contigo Capitán» wurden auch in der Schweiz gedreht.

Beauftragt wurde die Filmproduktionsfirma 89 Productions mit Sitz in Brunnen.

Die Vorbereitungszeit für die Schweizer dauerte nur gerade etwa drei Wochen.

Darum wurde in Brunnen und Luzern gedreht, weil in den grossen Städten alles etwas komplizierter gewesen wäre.

Die Geschichte des peruanischen Fussballstars Paolo Guerrero steht im Mittelpunkt der neuen Netflix-Serie «Contigo Capitán». In seiner Geschichte geht es um die Frage, ob er bei der Fussball-WM 2018 in Russland spielen kann oder nicht. Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Schweiz dürften sich die Augen reiben, wenn gewisse Szenen, die in der Schweiz spielen, gar nicht an den Originaldrehorten stattfinden. So wurde in der Serie etwa eine Szene, welche am Sportgericht in Lausanne spielt, in Luzern gedreht. Oder der Vierwaldstättersee wird flux zum Lac Leman. Während dies bei den Schweizern und Schweizerinnen rasch erkennbar und für ein Schmunzeln sorgen dürfte, werden die Zuschauer und Zuschauerinnen im Ausland kaum erkennen, dass bei den Locations geschummelt wurde. Des Rätsels Lösung kennt Ivan Geisser, Inhaber der Filmproduktionsfirma 89 Productions mit Sitz in Brunnen. Er sagt: «Die Bestätigung für den Dreh kam etwa drei Wochen vor dem Drehstart von Javier Krause von einer Filmproduktionsfirma in Lausanne.»

Dreilindenpark Luzern wurde zum Sportgericht in Lausanne

Das bedeutete für Geissers Produktionsfirma, dass in dieser kurzen Zeit alles vorbereitet und die Drehorte ausgesucht werden mussten. Immerhin reiste für die fünf Drehtage ein Team mit etwa zehn Personen in die Schweiz. «Etwa das Haus im Dreilindenpark in Luzern sieht aus wie das Sportgericht in Lausanne», sagt Geisser weiter. Und genau darum wurde diese Szene auch dort gedreht. Geisser: «Die Beschaffung für Drehgenehmigungen in Lausanne und Zürich hätten wir in dieser kurzen Zeit nicht geschafft.» Laut Geisser war es oberstes Ziel, dass die Schweiz in der Serie zu sehen ist. Auch sei es in der Filmbranche weltweit üblich, dass nicht an Originalschauplätzen gedreht wird. Ein weiterer Punkt, der den Zuschauerinnen und Zuschauern ins Auge stechen dürfte, ist, dass im Schriftzug der Serie aus Lausanne «Laussane» wird. «Bei dieser Filmbeschriftung dürfte sich in Südamerika ein Fehler eingeschlichen haben», sagt Geisser schmunzelnd.

Die Drehtage waren in erster Linie für die Crew aus Südamerika anspruchsvoll. Sie reisten im Dezember 2021 aus warmen Gefilden an, wo 30 Grad herrschten und trafen auf winterliche Verhältnisse bei gerade mal zwei Grad. Kein Wunder, dass sich der eine oder die andere bei den ungewohnten Temperaturen erkältete. Und dies genau in jener Zeit, als die Coronapandemie noch in vollem Gang war.

Bundesgericht erteilte aufschiebende Wirkung

Die wahre Geschichte des 38-jährigen peruanischen Fussballstars Paolo Guerrero steht im Mittelpunkt der neuen Netflix-Serie «Contigo Capitán». Der Fussballer, der auch in München, Hamburg und für die Bundesliga kickte, wurde im November 2017 von der Fifa für 30 Tage gesperrt, weil in einer Urinprobe ein Stoff gefunden wurde, der auf den Konsum von Kokain schloss. Nachdem Guerrero eine schriftliche Stellungnahme bei der Fifa einreichen musste, folgte ein Verhandlungstermin in Zürich. Danach erhielt er eine Sperre, welche vom Sportgericht in Lausanne von sechs auf 14 Monate erhöht wurde. Gegen diesen Entscheid klagte der Fussballer beim Bundesgericht und ersuchte um superprovisorische Erteilung der aufschiebenden Wirkung für seine Beschwerde, welcher entsprochen wurde. Als Konsequenz war Paolo Guerrero berechtigt, an der Fussball-WM im Sommer 2018 teilzunehmen.

