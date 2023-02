SBB testet für App Standort-Freigabe in Zügen

Öffentlicher Verkehr : Dieses neue SBB-Feature zeigt dir bald, wo deine Freunde im Zug sitzen

Die SBB testet in ihrer App eine neue Funktion: Künftig sollen Reisende ihren genauen Standort in einem Zug freigeben können.

Die SBB testet in ihrer App eine neue Funktion: Freigabe des genauen Standorts in einem Zug.

Passagiere der SBB können in Zukunft mit der App erkennen, wo genau sie im Zug sitzen und somit Bekannte, die auf der gleichen Strecke unterwegs sind, einfacher finden. Im Doppelstockzug gibt die App sogar an, ob jemand oben oder unten sitzt. Wer die Preview-App der SBB herunterlädt, kann das Feature bereits ausprobieren. In dieser App testet die SBB neue Funktionen, bevor sie in der normalen SBB-App freigeschaltet werden.