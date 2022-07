Saison 2022/23: Diese neuen Fussballtrikots sorgen für Furore und Ärger bei den Fans

Für viel Gesprächsstoff sorgt das neue Auswärtstrikot vom FC Liverpool. Es soll eine Hommage an die musikalische Vergangenheit der Stadt sein. Auf jeden Fall muss man sich an das Muster gewöhnen.

Die Präsentationen der neuen Fussballtrikots für die neue Saison werden von den Clubs mittlerweile gefeiert wie ein Neuzugang. Die Ergebnisse werden von den Fans intensiv diskutiert – sowohl positiv als auch negativ. In dieser Sommerpause polarisierten einzelne Trikots besonders bei den Fussballfans auf dieser Welt.

Die Trikots des FC Bayern etwa zählen zu den meistverkauften überhaupt. Das Heimtrikot ist wie jedes Jahr in Bayern-rot gehalten. Für Spott und Hohn sorgte jedoch die Verkündung des neuen Auswärtstrikots. In klassischem Weiss mit goldenen Details eigentlich ein normales, unauffälliges Trikot. Doch den Fussballfans ist sofort aufgefallen, dass man dieses Leibchen bereits kennt.

Das neue Auswärts-Trikot erinnert sehr stark an ein früheres Tenue von Real Madrid. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten die Verantwortlichen bei Ausrüster Adidas nur das Logo ausgewechselt. Die Fans machen sich darüber lustig. Die Kommentare unter dem Twitter-Posting vom FC Bayern sind voll mit Memes und Fotos vom Real-Trikot.

Saudi-Geld, Saudi-Trikot

Es erinnert sehr stark an das Tenue der saudiarabischen Nationalmannschaft. Anstatt der traditionellen schwarzen Details wird beim neuen Trikot auf Grün gesetzt. Die Übernahme wurde weltweit kritisch gesehen, weil die Saudis sich mit Investitionen in den Sport einen guten Ruf erkaufen wollen. Bei den Fans kommt das vermeintliche Saudi-Trikot nicht gut an.