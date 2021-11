Neue Massnahmen im Kanton Bern : Masken an Haltestellen, Bahnhöfen und in Schulen

Maskenpflicht unter anderem in öffentlich zugänglichen Innenräumen, an Veranstaltungen und im Aussenbereich von Bahnhöfen und Haltestellen und eine erneute Maskenpflicht an Schulen: Das gilt ab Montag, 29.11., im Kanton Bern.