Trotz Veranstaltungs-Absage

Diese Oldtimer fuhren am Wochenende durch Sarnen

Das Treffen Oldtimer in Obwalden musste dieses Jahr abgesagt werden. Trotzdem machten sich etliche Autoliebhaber mit ihren alten Schlitten nach Sarnen auf.

Unzählige Oldtimer wie dieser waren am Pfingstwochenende in Sarnen unterwegs.

Oldtimer-Treffen fand inoffiziell statt

«Nicht alle angemeldeten Teilnehmer hatten ihre Hotelbuchungen abgesagt, einige reisten sogar bereits am Freitag an», sagt Müller. Wie viele Oldtimer dieses Jahr anwesend waren ist auch für Müller schwer einzuschätzen. Zu verstreut hätten die Autos geparkt. «Besonders dann am Samstag herrschte aber reges Oldtimertreiben in Sarnen und Umgebung», erzählt er und schätzt die anwesenden Autos in den zwei Tagen auf 100 bis 250 Stück.