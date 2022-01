Geoblocking-Verbot – Diese Onlineshops benachteiligen Schweizer trotz Verbot weiterhin

So soll es möglich sein, auf ausländischen Webseiten günstigere Produkte kaufen zu können.

Wer auf einer ausländischen Webseite ein günstigeres Produkt bestellen will, soll das ohne Einschränkung tun können. Doch nicht alle Anbieter halten sich an die neue Regel, wie die «Sonntagszeitung» schreibt. So leitet etwa der Reiseanbieter TUI Nutzerinnen und Nutzer direkt auf die Schweizer Webseite um.