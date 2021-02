Zumindest, wenn sie neben diesem Foto gepostet wurden. Denn das, was wohl die meisten zunächst sehen – einen schwarz gekleideten Mann, der in den Wald zu rennen scheint, ist hier gar nicht abgebildet.

«Ich sah definitiv einen Mann, der in den Wald hinein läuft – bis ich noch einmal hinschaute. Was siehst du?» Diese Worte haben in den sozialen Medien muntere Diskussionen ausgelöst.

Optische Illusionen tauchen in den sozialen Medien immer wieder auf. Viele faszinieren, aber nur wenige können die User so in den Wahnsinn treiben, wie etwa #thedress im Jahr 2015. In dieser galt es zu sagen, ob ein Kleid blau-schwarz oder doch eher weiss-gold ist. Selbst Stars wie Taylor Swift, Julianne Moore oder Ellen DeGeneres gaben damals Tipps ab.