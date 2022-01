Basel - Diese orangen Böxli sind plötzlich überall

1 / 4 Überall in Basel sind seit Ende Januar die orangen Boxen anzutreffen. Auf Social Media wird bereits gerätselt, wozu sie dienen. 20Minuten So fragt sich etwa auch SVP-Grossrat Joël Thüring auf Twitter, was deren Zweck ist. Joël Thüring Diese «Kästchen» sind Geophone. Das sind Messgeräte vom Wärmeverbund Riehen und der IWB, welche Vibrationen im Untergrund messen und aufzeichnen. So sollen Warmwasserquellen tief im Untergrund geortet werden. 20 Minuten

Plötzlich sind sie überall in der Stadt. Kleine orange Boxen am Boden, meist mit Kabelbinder an einer Stange befestigt. Auch SVP-Grossrat Joël Thüring, der kaum einen Vorgang in der Stadt unkommentiert lässt, rätselt auf Twitter bereits, wozu diese Geräte sind. Tesla-Ladestationen, wie ein User in den Kommentaren scherzt, werden es kaum sein. Auch auf Reddit macht die Kunststoffbox die Runde. «Kann mir jemand verraten, was die messen? In einigen Strassen sind sie in Abständen von nur wenigen Metern platziert», schreibt ein User.

An der Antwort hat Politiker Thüring gar keine Freude. «Schön, dass wir mit der nutzlosen und gefährlichen Geothermie experimentieren. Ich halte mich schon mal fest», entgegnet er auf die Auflösung des Rätsels. Denn es handelt sich um Geophone. «Diese Messgeräte messen Vibrationen, die auf Warmwasserquellen hindeuten könnten», erklärt Reto Müller, Mediensprecher der Industriellen Werke Basel (IWB). Derzeit läuft eine grossflächige Untersuchung des Wärmeverbunds Riehen und der IWB in Basel, Riehen und angrenzenden Gemeinden im Kanton Baselland und Deutschland. Insgesamt rund 9000 Geophone wurden dafür im ganzen Messgebiet verteilt. Anlass für die Messungen gaben die Pläne des Wärmeverbunds Riehen für eine zweite Geothermie-Anlage.

Das weckt in Basel Erinnerungen an das «Deep Heat Mining»-Projekt, das 2010 endgültig eingestellt wurde. Das Geothermie-Projekt löste zwischen Dezember 2006 und März 2007 mehrere Erdbeben und Erdstösse mit einer Stärke von bis zu 3,5 auf der Richterskala aus. Eine Risikoanalyse kam in der Folge zum Schluss, dass der Standort Basel unter dem Aspekt des seismischen Risikos ungünstig sei für ein geothermisches Reservoir. Das war das Ende des Projekts «Deep Heat Mining» in Basel.

Es drohen keine Erdbeben

Thürings Sorgen sind unbegründet. «Das Deep Heat Mining Projekt und das moderne geo2riehen sind zwei verschiedene Technologien und vor allem in verschiedenen Erdtiefen», entgegnet IWB-Sprecher Müller. Die Geothermie, die in Riehen erfolgreich seit 27 Jahren angewandt wird, nützt schon vorhandenes, heisses Grundwasser in der Tiefe von 1000 bis 1500 Metern. Das «Deep Heat Mining»-Projekt pumpte Wasser fünf Kilometer in die Tiefe, um den Boden aufzusprengen und das Wasser zu erwärmen. Dies verursachte damals die Erdbeben.

«Die Wahrscheinlichkeit bei dieser Technologie, dass Erdbeben entstehen, ist viel geringer als beim Deep Heat Mining Projekt, welches auf Tiefengeothermie beruhte», erklärt Müller. Es sei auch wichtig zu wissen, dass mit den Geophonen nur Untersuchungen gemacht werden und keine Bohrungen stattfinden, womit das Erdbebenrisiko praktisch bei null liege.

Geeignete Standorte ausfindig machen

«Diese Geophone funktionieren aber nicht einfach so. Messwagen, sogenannte Vibrotrucks, werden in den Regionen zirkulieren», so Müller. Auf dem Boden legen Fachleute kleine Messgeräte aus, die Vibrationen aussenden und den Boden durchdringen. Die Geophone messen dann die zurückgeworfenen Wellen des Untergrundes.

«Zudem sind die Geophone mit einem Neigungssensor ausgestattet. Das heisst, Bewegungen der Geräte werden umgehend ans System gemeldet. Ausserdem sind sie auch mit GPS ausgestattet und jederzeit lokalisierbar», führt Müller aus. Die Geophone werden regelmässig kontrolliert und überprüft, somit sind sie vor Diebstahl oder Vandalismus ausreichend geschützt.