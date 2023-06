Wes-Anderson-Ästhetik: Besuche diese Orte für den Trend

Wem dieser Stil so gut gefällt, dass er sich am liebsten auch im echten Leben in diesen hineinversetzen möchte, der reist am besten nach Mailand. Dort hat der 54-Jährige im Jahr 2015 im Kunsthaus Fondazione Prada das Café Bar Luce designt – ganz im Stile der italienischen Ästhetik der 50er- und 60er-Jahre und in Anlehnung an seinen Kurzfilm «Castello Cavalcanti».