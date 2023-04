Frankreich: Gemeinde «Suisse» sorgt für Verwirrung

So sorgt der Name oft für Probleme für die örtliche Post. Weil sich die Postleitzahl von Suisse (57340) lediglich durch eine Null von jener der Aargauer Gemeinde Reinach (5734) unterscheidet …

Die Ortschaft «Suisse» in Frankreich hat nicht einmal 100 Einwohner, doch sorgt immer wieder mächtig für Verwirrung.

Der Name sorgt bei Touristen und bei der Post immer wieder für Probleme.

Gerade einmal 98 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die französische Gemeinde Suisse, die sich im Département Moselle in der Region Grand Est befindet, etwa 150 Kilometer von Basel entfernt . Dass der Ort gleich wie unser Land heisst, und dessen Bewohner ebenfalls «Schweizer» sind, sorgt immer wieder für Verwirrung, wie die Zeitung «Lorrain Actu» schreibt.

Falschadressierungen vorprogrammiert

So sorgt der Name oft für Probleme für die örtliche Post. Weil sich die Postleitzahl von Suisse (57340) lediglich durch eine Null von jener der Aargauer Gemeinde Reinach (5734) unterscheidet, sind regelmässige Falschadressierungen vorprogrammiert, wenn elektronische Sortiermaschinen die entscheidende Ziffer «übersehen». Wie das Rathaus der französischen «Schweiz» angibt, erhält sie zudem etwa drei bis vier Mal monatlich Geburtsurkunden, die für Reinach im Kanton Aargau bestimmt wären.

Gemäss dem Bürgermeister von Suisse, Jean-Luc Klein, hat der Name des Dorfes nichts mit dem Namen der Schweiz zu tun, sondern seinen Ursprung im Wort Salz. Im Laufe der zeitbedingten Umwandlungen sei der Name dann zu Suisse geworden. Dagegen habe es bisher keine Verwechslung mit Wuisse gegeben, so Klein. Wuisse ist eine andere, fast gleichnamige und sehr ähnlich klingende Gemeinde, die nur 20 Kilometer südlich von Suisse liegt.