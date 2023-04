Diese Osterfilme 2023 darfst du nicht verpassen

1 / 2 Du weisst nicht, was du über Ostern auf den Streamingdiensten schauen sollst? 20 Minuten hat Tipps! 20min/Celia Nogler Wirf dich nach dem Osterschmaus aufs Bett oder Sofa und lass es dir gut gehen. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Am Osterfest kann es schwierig sein, einen Film zu finden, der die gesamte Familie anspricht.

20 Minuten hat die besten Tipps zusammengetragen.

Ob neue Filme oder Klassiker: Hier ist für alle etwas dabei.

Filme, die zu Ostern die ganze Familie und die verschiedenen Geschmäcker vor dem Bildschirm versammeln, sind manchmal schwerer zu finden als manche Ostereier. Unter folgenden Osterfilmen auf den Streamingplattformen ist aber bestimmt für jeden etwas mit dabei.

Netflix

Peter Hase (USA 2018, Regie: W. Gluck)

Basierend auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Beatrix Potter sorgen Peter Hase, Flopsi, Mopsi, Wuschelpuschel und seine Freunde für ordentliche Wirbel im Garten. Die entzückende Mischung aus Real- und Animationsfilm hätte eigentlich diese Ostern in die zweite Runde gehen sollen. Dafür können wir uns inzwischen am ersten Abenteuer erfreuen. Titelheld Peter wird im englischen Original von James Cordon gesprochen, während Rose Byrne als Tierfreundin Bea und Domhall Gleeson als grantelnder Nachbar zu sehen sind.

Das Leben des Brian (UK 1979, Regie: T. Jones)

Die aberwitzige Lebensgeschichte des vermeintlichen Erlösers Brian (Graham Chapman) ist schon längst Kult. Der beissende Witz der britischen Komiker-Truppe Monty Python zieht sich von der falschen Krippe in Bethlehem über eine Steinigung mit verbotenen «Weibsvolk» bis hin zur schrägen Kreuzigung. Unvergessen: der erst kürzlich verstorbene Terry Jones in der Rolle von Brians keifender Mutter, Michael Palin als Pilatus mit Sprachfehler und Eric Idles Darbietung von «Always Look On The Bright Side Of Life».

Die Hüter des Lichts (USA 2012, Regie: P. Ramsey)

Der Film erzählt die Geschichte von fünf legendären Figuren – dem Weihnachtsmann, dem Osterhasen, der Zahnfee, dem Sandmann und Jack Frost – die zusammenkommen, um die Welt vor einem Bösewicht namens Pitch Black zu retten. Pitch Black bedroht das Gleichgewicht von Glauben, Hoffnung und Fantasie in der Welt, indem er die Träume und die Vorstellungskraft der Kinder zerstört. Die Hüter des Lichts müssen sich zusammenschliessen und ihre Kräfte vereinen, um Pitch Black zu besiegen und die Kinder der Welt wieder zum Träumen zu bringen.

Amazon Prime

Hop – Osterhase oder Superstar (USA 2011, Regie: T. Hill)

E.B. (Russell Brand) soll als Sohn des Osterhasen einmal das Familienimperium erben. Viel lieber möchte der kleine Nager aber Rock’n’Roll-Schlagzeuger werden und begibt sich auf eine Reise in Richtung Hollywood. Dabei trifft er eher unfreiwillig auf Fred (James Marsden). Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft, in deren Verlauf sie auch den Putsch-Versuch eines machtgierigen Osterkükens vereiteln können.

Die Passion Christi (USA 2004, Regie: M. Gibson)

Mel Gibsons Spielfilm über den Leidensweg von Jesus Christus vom Verrat am Ölberg bis hin zur Auferstehung ist nichts für zarte Gemüter. Mit drastischen Bildern und in den Originalsprachen Hebräisch, Aramäisch und Latein zählt «Die Passion Christi» nicht nur zu den härtesten Bibelfilmen der Kinogeschichte, sondern gleichzeitig auch zu den umstrittensten. Gedreht wurde im italienischen Matera mit James Caviezel als Jesus und Italo-Schönheit Monica Bellucci als Maria Magdalena.



Hennen Rennen (UK/USA/F 2000, Regie: P. Lord, N. Park)

Die Hühner auf der Farm der bitterbösen Mrs. Tweedy (Miranda Richardson) fristen ein trostloses Dasein zwischen Sklavenarbeit und Gefangenschaft. Als eines Tages der Hahn Rocky in der Hühnerfarm landet, schöpfen die Hennen und ihre unerschrockene Anführerin Ginger neue Hoffnung, endlich auszubrechen. Der Film des «Wallace & Gromit»-Duos Peter Lord und Nick Park ist nicht nur ihr erstes abendfüllendes Plastilin-Animations-Abenteuer, sondern ist auch voll von Verweisen auf Klassiker wie «Gesprengte Ketten», «Die Brücke am Kwai» oder «Indiana Jones».

Mary Magdalena (USA 2018, Regie: Garth Davis)

Im biblischen Drama steht Mary, die in einem kleinen Dorf in Galiläa lebt und eine unruhige Seele hat, im Fokus. Sie fühlt sich unzufrieden mit dem Leben, das ihr als Frau in dieser patriarchalischen Gesellschaft zugewiesen wurde. Als sie Jesus von Nazareth trifft, ist sie fasziniert von seinem aussergewöhnlichen Charisma und seiner revolutionären Botschaft der Liebe und Gleichheit – sie beschliesst, ihm zu folgen und ist fasziniert von seiner Gabe, die Leben anderer zu verändern. Doch ihre Entscheidung, ihm zu folgen, bringt sie auch in Konflikt mit den traditionellen Ansichten ihrer Familie und der Gesellschaft. Als Jesus von den römischen Behörden gefangen genommen wird, steht Mary vor der schwierigen Entscheidung, ihn bis zum Ende zu begleiten oder ihr Leben in Sicherheit zu bringen.

Disney+

Falsches Spiel mit Roger Rabbit (USA 1988, Regie: R. Zemeckis):



«Falsches Spiel mit Roger Rabbit» spielt in einer fiktiven Welt, in der Menschen und Zeichentrickfiguren zusammenleben. Der Film erzählt die Geschichte des Privatdetektivs Eddie Valiant, der von Roger Rabbit, einem berühmten Cartoon-Star, beauftragt wird, seine unschuldige Frau Jessica Rabbit zu retten, die des Mordes an einem bekannten Geschäftsmann beschuldigt wird. Während seiner Ermittlungen entdeckt Eddie, dass eine böse Macht im Hintergrund die Fäden zieht und versucht, die Cartoon-Welt zu zerstören. Zusammen mit Roger Rabbit und anderen animierten Charakteren muss er einen Weg finden, die Verschwörung zu durchkreuzen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Klassiker aus den 80ern konnte drei Oscars abräumen!

Ice Age – Jäger der verlorenen Eier (USA 2016, Regie: Ricardo Curtis)

Die Helden des «Ice Age»-Franchise Sid, Diego und Manny bereiten das gemeinsame Osterfest vor. Sid führt einen erfolgreichen «Eiersitzdienst» bis der böse Pirat Squint alle Eier stiehlt. Die Bande bricht zu einer abenteuerreichen Rettungsmission auf hoher See auf. Während ihrer Reise treffen sie auf neue Freunde und Feinde, einschliesslich eines wilden Vogels, der sich in die Eier verliebt, und einem gefährlichen Raptoren, der die Eier ebenfalls haben will. Schliesslich gelingt es ihnen, die Eier zurückzubringen und sich mit den Dinosauriern zu versöhnen. Es ist der fünfte Teil der «Ice Age»-Filmreihe.