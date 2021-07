Diese Paare nehmen an den Olympischen Spielen in Tokio teil

Sie ist verheiratet mit dem Weitspringer Tyrone Smith, der für Bermuda antritt. Die beiden lernten sich an den Spielen in Rio 2016 kennen.

Die US-amerikanische Fussballerin Megan Rapinoe (l.) und die Basketballerin Sue Bird aus den USA haben sich beide in ihren Sportarten für Tokio qualifiziert. Das Paar ist seit letztem Oktober verlobt.

Das, weil beide Teile an den Spielen teilnehmen.

An den Olympischen Spielen sind keine Zuschauer zugelassen.

In Tokio herrscht Corona Notstand – mal wieder. Deshalb sind an den Olympischen Spielen, die am 23. Juli beginnen, keine Zuschauer zugelassen. Das ist ein Umstand, der viele Athletinnen und Athleten abschreckt. Einige Hochkaräter haben die Spiele wohl unter anderem wegen dieses Umstands bereits abgesagt, darunter sind einige Tennis-Stars wie Rafael Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem und Simona Halep. Auch die Teilnahme der Weltnummer 1, Novak Djokovic, ist noch fraglich.