Wetterumschwung : Diese Pässe sind jetzt gesperrt

Eine Kaltfront hat in der Schweiz viel Niederschlag gebracht. Die Schneefallgrenze ist gesunken. Das führte dazu, dass einige Pässe gesperrt werden mussten.

Seit Freitag hält der starke Regen im Tessin und in Teilen des Kantons Graubünden an. Die grösste Regenmenge fiel laut SRF-Meteo bis am Sonntagmittag in Cevio im Maggiatal mit 286 Millimetern.