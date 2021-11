Erster Schnee - Diese Pässe sind nach dem ersten Wintereinbruch gesperrt

In den letzten Tagen fiel in den Bergen an vielen Orten der erste Schnee, vor allem im Wallis, im Kanton Graubünden und im gesamten Alpenraum gab es bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Am Dienstag soll die Schneefallgrenze nochmal um 200 Meter auf 1300 Meter fallen. Durch den Wintereinbruch mussten auch bereits erste Alpenpässe geschlossen werden. Wo das Passfahren weiterhin möglich ist, erfährst du in unserer Übersicht.