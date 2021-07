Experte kritisiert stundenlange Notruf-Störung - «Diese Panne war der Super-GAU für die Swisscom»

Wieder waren die vielen Notrufnummern in weiten Teilen der Schweiz wegen einer Tech-Panne bei der Swisscom nicht erreichbar . Wie schon Anfang und Mitte 2020 sorgte eine Störung beim Telekomkonzern dafür, dass Anrufe an viele Rettungskräfte fehlschlugen.

Swisscom hat die Störung nach acht Stunden am Freitagmorgen behoben, tappt aber immer noch im Dunkeln, was die Ursache des Fehlers sein könnte. Unklar ist vor allem, wie die Panne passieren konnte, obwohl das Netz und die Services doppelt oder mehrfach vorhanden sind, wie die Swisscom auf Anfrage mitteilt.

Internet-Telefonie ist anfälliger als analoges Telefonieren

Dem pflichtet der Telekom-Experte Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland bei. Er sieht das Problem in der Internet-Telefonie: «Sie ist anfälliger als die analoge Telefonie von früher und bei einer Panne bricht gleich das ganze Netz zusammen und nicht wie einst, vielleicht mal in einem Dorf», sagt er zu 20 Minuten.

Auch die Behörden sieht der Telekom-Experte Ralf Beyeler in der Pflicht. Weil die Folgen beim Notrufausfall so schlimm sein könnten wie bei einem Flugzeugabsturz, fordert Beyeler eine unabhängige Untersuchung. Die Behörden und Rettungsdienste müssten sich auch stärker einbringen und mehr Vorgaben und Zertifizierungen von der Swisscom verlangen.

Der Moneyland-Experte macht einen weiteren Vorschlag: «Eine Lösung sähe ich in einem Netz an Notrufsäulen, die man in den Ortschaften aufstellt, wie man sie von den Autobahnen kennt.» Was die Swisscom von den Vorschlägen hält ist unklar, eine Sprecherin ging auf eine entsprechende Anfrage nicht ein.