Ukraine-Krieg: Diese Panzer liefert der Westen an die Ukraine

Frankreich liefert AMX-10 RC

Der Nachteil des Fahrzeugs ist, dass die Panzerung weniger schützt als die von anderen Kampfpanzern. Und der Radantrieb sei laut «Aargauer Zeitung» in sumpfigen Gebieten – wie in der Ukraine im Frühling – eher ungeeignet.

Deutschland liefert Marder

Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Lieferung von Panzern an die Ukraine bewilligt. Dabei handelt es sich um Schützenpanzer des Typs Marder. So sollen bereits 100 Exemplare eingelagert bei der deutschen Industrie bereitstehen, ein Teil davon soll aber an Griechenland geliefert werden.

Die USA liefern Bradley

Bis zu 200 Schuss pro Minute können abgegeben werden. Auch er kann panzerbrechende Lenkwaffen abschiessen. Die Fahrzeuge wurden in den 80er-Jahren entwickelt und wurden in den Irakkriegen breit eingesetzt. Die USA besitzen verschiedene Modelle. Neben drei Mann Besatzung aus Kommandant, Fahrer und Richtschütze kann der Bradley bis zu sieben Infanteristen mitführen.

Weshalb erst jetzt?

Dass die Geräte vom Westen erst jetzt geliefert werden, könnte laut dem deutschen Militärexperten und Dozent an der Bundeswehruniversität München, Carlo Masala am von Russland in den letzten Wochen eskalierten Raketenkrieg liegen. «Man hatte den Eindruck, Russland will die Ukraine in die Steinzeit zurückbomben», sagte er im Interview mit dem ZDF.