Elektronische Parkscheibe: Frau zu Busse verurteilt.

Blaue Zonen sind notorisch umkämpft. Unerlaubte Hilfe geholt hat sich dabei eine Frau aus dem Kanton Bern, wie aus einem Strafbefehl hervorgeht, der 20 Minuten vorliegt. Die 28-Jährige hatte beim Bahnhof Wankdorf in Bern eine elektronische Parkscheibe hinter der Frontscheibe deponiert.

Deren Prinzip ist ebenso nützlich wie illegal: Sie stellt sich mithilfe eines an der Rückseite angebrachten Uhrwerks laufend nach. Die Berner Staatsanwaltschaft argumentiert, die behördliche Kontrolle des Strassenverkehrs sei dadurch erschwert und gestört worden. Zudem ist es verboten, die Ankunftszeit auf einer blauen Parkscheibe nachzustellen, ohne wegzufahren.

Einfach in der Schweiz zu kaufen

Kurios: In einem im Kanton Basel-Landschaft eingetragenen Webshop konnte man bis vor kurzem solche elektronischen Parkscheiben einfach bestellen. Das Gerät wurde als witzige Uhr vermarktet und es wurde darauf hingewiesen, dass sie nicht als Parkscheibe im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden darf.

Verboten dürfte das dennoch sein, denn im Strassenverkehrsgesetz (Art. 98a/1a) steht: «Mit Busse wird bestraft, wer Geräte oder Vorrichtungen, die dazu bestimmt sind, die behördliche Kontrolle des Strassenverkehrs zu erschweren, zu stören oder unwirksam zu machen, einführt, anpreist, weitergibt, verkauft, sonst wie abgibt oder überlässt, in Fahrzeuge einbaut, darin mitführt, an ihnen befestigt oder in irgendeiner Form verwendet.»