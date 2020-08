Kampagnenvideo neu vertont Diese Parodie des umstrittenen SVP-Videos begeistert jetzt das Netz

Der SVP-Film über ein Mädchen, das sich vor zu vielen Zuwanderern fürchtet, passte vielen überhaupt nicht. Nun erschien eine neue Version des Filmchens in Netz.

Mami macht gern Türkei-Ferien, und die Migranten bezahlen Opas AHV

Der Clip wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit diversen Einschüben angereichert, die dem Originaltext widersprechen. «Mit diesen Ergänzungen wollen wir den ursprünglichen Botschaften der SVP den Wind aus den Segeln nehmen», sagt Muhtari. So wird etwa die ursprüngliche Aussage «Wir sind frei und haben keinen Krieg» mit dem Satzteil «aber wir mischen trotzdem mit Waffenexporten mit» ergänzt.

Unter anderem auch die Bemerkung über den Papi, der die Schweizer Kultur wichtig findet, wird sarkastisch abgerundet: «Was üsi Kultur eigentlich genau isch, das weiss är nid so rächt», sagt die neue Erzählstimme. Und anders als im Originalvideo hat nicht nur der Grossvater für den Aufbau des Landes hart gearbeitet, in der umgewandelten Form haben auch «Massimo, Giuseppe und Giovanni» kräftig mit angepackt. Und so fragt die Stimme am Schluss des einstigen Begrenzungsinitiative-Spots: «Ist es nicht endlich Zeit, die Hetze zu stoppen?» Denn schliesslich würde man all die Menschen brauchen, um Grosspapas AHV zu finanzieren.